İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bugün saat 11.08 sıralarında, Bursa ilimiz Osmangazi ilçesi Uludağ 1. Oteller bölgesinde telesiyej arızası olduğu ve 51 kişinin mahsur kaldığı ihbarı alınmış.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde telesiyej arızası sonucu mahsur kalan 51 kişi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre profesyonel ekipler tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bugün saat 11.08 sıralarında, Bursa ilimiz Osmangazi ilçesi Uludağ 1. Oteller bölgesinde telesiyej arızası olduğu ve 51 kişinin mahsur kaldığı ihbarı alınmış. Olayda mahsur kalan 51 kişi, profesyonel ekiplerimiz tarafından yapılan hassas kurtarma çalışmaları sonucunda güvenli bölgeye alınmıştır" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa