Demirtaş'ta başıboş köpek dehşetİ 3 kişi yaralandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde başıboş bir köpek, sokakta vatandaşlara saldırarak 3 kişiyi yaraladı. Olay yerine gelen polis memuru köpeği tabancayla vurarak etkisiz hale getirdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde başıboş bir köpeğin saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı. Köpek, yoldan geçen bir polis memuru tarafından beylik tabancasıyla vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 22 Aralık'ta Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta başıboş halde dolaşan köpek, çevrede bulunan vatandaşlara saldırdı. Köpeğin ısırdığı 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre saldırgan köpek, polis memuru olduğu öne sürülen bir kişi tarafından tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, köpeğin sokaktaki vatandaşlara saldırdığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Köpeğin vurulduğu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan köpek ile alakalı kuduz kontrolleri yapılıyor - BURSA

