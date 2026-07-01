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Bilecik'te otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu

Bilecik'te otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde geri dönüşüm tesisi arkasındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otluk alanda meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Osmaneli ilçesinde geri dönüşüm tesisi arkasındaki otluk alanda yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, alevlere hızlı şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Öte yandan, yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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