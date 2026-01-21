Bilecik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü kaza yaptı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü kaza yaptı.

Osmaneli ilçesi Beşevler köyü mevkiinde Sakarya-Pamukova karayolunda dün gece trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülüğünü Berkan Ş.'nin yaptığı 67 AY 320 plakalı çekici tır, direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kaza sonrası Pamukova-İznik istikameti geçici olarak trafiğe kapatılırken, güzergahı kullanan araçlar alternatif yol olarak Bilecik istikameti D-650 karayoluna yönlendirildi. Öte yandan meydana gelen kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken kazada maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK