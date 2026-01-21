Haberler

Bilecik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü kaza yaptı

Güncelleme:
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü kaza yaptı. Kazada yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi ve yol trafiğe kapatıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü kaza yaptı.

Osmaneli ilçesi Beşevler köyü mevkiinde Sakarya-Pamukova karayolunda dün gece trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülüğünü Berkan Ş.'nin yaptığı 67 AY 320 plakalı çekici tır, direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kaza sonrası Pamukova-İznik istikameti geçici olarak trafiğe kapatılırken, güzergahı kullanan araçlar alternatif yol olarak Bilecik istikameti D-650 karayoluna yönlendirildi. Öte yandan meydana gelen kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken kazada maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
