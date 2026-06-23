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Bilecik'te dolandırıcılık ve güvenli sürüş bilgilendirmesi

Bilecik'te dolandırıcılık ve güvenli sürüş bilgilendirmesi
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Motosiklet Derneği'ni ziyaret ederek dolandırıcılık yöntemleri ve güvenli sürüş kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde dolandırıcılık ve güvenli sürüş konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Osmaneli Motosiklet Derneği'ne gerçekleştirilen ziyarette katılımcılara dolandırıcılık yöntemleri ve bu tür olaylara karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verildi. Ayrıca güvenli sürüş kuralları ve dikkat edilmesi gereken hususlar da anlatıldı.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, toplum güvenliğinin artırılması amacıyla benzer bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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