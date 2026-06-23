Bilecik'te dolandırıcılık ve güvenli sürüş bilgilendirmesi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde dolandırıcılık ve güvenli sürüş konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Osmaneli Motosiklet Derneği'ne gerçekleştirilen ziyarette katılımcılara dolandırıcılık yöntemleri ve bu tür olaylara karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verildi. Ayrıca güvenli sürüş kuralları ve dikkat edilmesi gereken hususlar da anlatıldı.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, toplum güvenliğinin artırılması amacıyla benzer bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı