Haberler

Çorum'da jandarma operasyonu: 1 tutuklama

Çorum'da jandarma operasyonu: 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla bir şahsın ev ve iş yerinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirerek tutukladı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde jandarma ekiplerince bir şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma neticesinde tespiti yapılan M.Y. isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şahsın ikamet ve evinde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan M.Y. tutuklandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar

Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu karantinaya alındı
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
ABD merkezli X'ten dikkat çeken hamle! İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X'ten İran'ı kızdıracak hamle