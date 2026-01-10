Çorum'da jandarma operasyonu: 1 tutuklama

Çorum'un Osmancık ilçesinde jandarma ekiplerince bir şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma neticesinde tespiti yapılan M.Y. isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şahsın ikamet ve evinde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan M.Y. tutuklandı. - ÇORUM