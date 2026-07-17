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Çorum'da 9 kilo skunk ele geçirildi: 1 tutuklama

Çorum'da 9 kilo skunk ele geçirildi: 1 tutuklama
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Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 429 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 429 gram skunk ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Osmancık ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda,

9 kilo 429 gram skunk ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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