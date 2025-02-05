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Osman Süzen Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Osman Süzen Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
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Adıyaman'da düzenlenen terör operasyonunda eski İnsan Hakları Derneği Adıyaman Şube Başkanı Osman Süzen, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Süzen'in PKK/KCK terör örgütüne üyelik suçlamasıyla hakkında soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan eski İnsan Hakları Derneği Adıyaman Şube Başkanı Osman Süzen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terörle mücadele çalışmaları çerçevesinde Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından geçtiğimiz gün Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde İHD Adıyaman eski Şube Başkanı ve Avukat Osman Süzen'in adresine şafak operasyonu düzenlenmişti.

Silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma gerekçesiyle adresine operasyon yapılan Osman Süzen, gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan Osman Süzen daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Süzen, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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