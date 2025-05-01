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Ortaköy'de Ahşap Bina Yangını

Ortaköy'de Ahşap Bina Yangını
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İstanbul Ortaköy'de 2 katlı bir ahşap bina, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Ortaköy'de ahşap bina alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Ortaköy'de 2 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan bina cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, sabah saatlerinde Tavukçu Remzi Sokak'taki 2 katlı ahşap bir binada çıktı. Çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Bina alevlere teslim olurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada oturan vatandaşları tahliye etti. Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı yangında binada maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, alev alev yanan bina cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK UĞUR - 3.Sayfa
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