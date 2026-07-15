Muğla'daki yangında gözaltına alınan şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde dün akşam 3 hektar alanın zarar gördüğü orman yangını ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Gölbaşı Mahallesi Muğla-Fethiye kara yolu Kocabel mevkiinde dün akşam çıkan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmada Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının hasır, sepet gibi hediyelik eşyalar satılan iş yerinden çıktığını tespit etti. İş yeri sahibi emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle yangına sebebiyet verme" suçundan Ortaca Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıs, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı