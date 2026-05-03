Haberler

Ortaca'da polisten kaçış faciayla sonuçlandı

Ortaca'da polisten kaçış faciayla sonuçlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Kocabel mevkiinde polisin dur ihtarına uymayan ve kaçan motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki genç direksiyon hakimiyetine kaybederek düşmesi sonrası yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Kocabel mevkiinde polisin dur ihtarına uymayan ve kaçan motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki genç direksiyon hakimiyetine kaybederek düşmesi sonrası yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, 16 yaşında olduğu ve ehliyetsiz şekilde motosiklet kullandığı ileri sürülen E.B., polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa sürede kovalamacaya dönüşen olayda, genç sürücü motosikletinin kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüye müdahalede bulundu. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen E.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden gencin ailesinin tek çocuğu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma Ortaca Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail anlaşmayı onayladı! ABD'den iki yeni savaş filosu alıyor

Bu neyin hazırlığı? İsrail dev anlaşmayı onayladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22 yaşındaki genç, metro istasyonunda raylara düşerek hayatını kaybetti

İstanbul'da kahreden olay! Herkesin gözü önünde yaşandı
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti

Komşu siyasi mahkumun kalemini kırdı
Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı

Gökyüzünde kabus! 3 kişilik aileye ecel terleri döktüren arıza
İtalya'dan İran'a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz

Nükleer kriz büyüyor! İtalya devrede
22 yaşındaki genç, metro istasyonunda raylara düşerek hayatını kaybetti

İstanbul'da kahreden olay! Herkesin gözü önünde yaşandı
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi

Otel odasında basılan CHP'li başkan partisinden ihraç edildi
Penceredeki görüntü korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Penceredeki görüntü korkuttu gerçek sonradan ortaya çıktı