Savrulan otomobil hurdaya döndü, sürücü araçta sıkıştı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yol kenarına savrularak istinat duvarına çarpan otomobil hurdaya dönerken, araçta sıkışan sürücü, ekipleri çalışması sonucunda kurtarıldı.

Kaza, Ortaca ilçesi girişi D400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K.K. idaresindeki otomobilin, henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kayboldu. Kontrolden çıkarak yol kenarına savrulan ve istinat duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü. Sürücü K.K. ise araçta sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekiplei sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı