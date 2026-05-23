Ortaca'da kaza: 2 yaralı
Muğla'nın Ortaca ilçesi Akıncı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kanala uçtu. Kazada araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı, 2 kişi hafif yaralandı.
Ortaca Akıncı Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 48 J 8377 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonuçcu kanala uçtu. Kaza sonrası bir vatandaşın araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrnı Merkezine bilgi vermesi üzerine kaza yerine İtfaiye, ambulans, jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından araç içinde sıkışan vatandaşa müdahale edilerek sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi. Kazada 2 vatandaş hafif şekilde yaralandı. - MUĞLA