Orman yangınlarına müdahale sürüyor

Bolu'nun Gerede, İzmir'in Menderes, Adana'nın Kozan ilçelerinde çıkan orman yangınlarına hem havadan hem karadan müdahale sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) sosyal medya hesabından ülke genelinde süren orman yangınlarına havadan müdahale anı paylaşıldı. Paylaşımda, "Ülkemizin farklı noktalarında çıkan orman yangınları ile hem havadan hem de karadan cansiperane bir şekilde mücadele ediyoruz. Lütfen geleceğimiz için yeşil vatan için dikkatli olalım" denildi. - ANKARA