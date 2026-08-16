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Orman Yangınlarında 6 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 10 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 6 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını, 1'ine adli kontrol verildiğini, 3'ünün gözaltında olduğunu açıkladı. 1 Haziran'dan bu yana 43 şüpheli tespit edilirken, 11'i tutuklandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ifade ederek, şüphelilerden 2'sinin tutuklandığını, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve 3 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop'ta meydana gelen 10 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi. Bakan Gürlek, şüphelilerden 2'sinin tutuklandığını, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 3 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin sürdüğünü açıkladı.

Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatanımıza kastedenler adalet önünde hesap verecektir. Nefesimiz, geleceğimiz ve gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri olan Yeşil Vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri kararlılıkla takip ediyoruz. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığımızın yakın takibinde, Cumhuriyet başsavcılıklarımız yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını tüm yönleriyle araştırmaktadır. Son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop'ta meydana gelen 10 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında işlem yapılmış; 2 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 3 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmektedir. 1 Haziran 2026'dan bugüne ise 22 ilimizde adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin toplam 43 şüpheli tespit edilmiştir. Şüphelilerden 11'i tutuklanmış, 18 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 3 şüphelinin gözaltı işlemleri sürmektedir. Milletimiz müsterih olsun; ormanlarımızı kasten yakanlar da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenler adalet önünde hesap vermektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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