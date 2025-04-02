Orman Yangınına Sebep Olan Kardeşlere 4.6 Milyon TL Cezai İşlem

4 hektar ormanlık alanın etkilendiği yangına sebep olan 2 kardeşe 4 milyon 600 TL para cezası kesildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde geçen yıl iddiaya göre 3 farklı noktada bahçe temizliği sırasında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan 4 hektarlık ormanlık alanın etkilendiği yangında, yangına sebep olduğu tespit edilen 2 kardeş M.P. ile M.P.'ye 4 milyon 600 bin TL para cezası kesildi.

Lapseki'ye bağlı Umurbey beldesinde geçen yıl 20 Ekim tarihinde orman deposu mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için havadan 4 uçak, karadan ise 19 arazöz, 10 su tankeri ve 210 personelle yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 4 hektarlık ormanlık alan etkilendi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Başlatılan soruşturma kapsamında, iddiaya göre iki kardeş M.P. ile M.P.'nin bahçe temizliği yaptığı sırada 3 farklı noktada yangının çıktığı tespit edildi. İki şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yangınla ilgili devam eden soruşturma kapsamında, 3 farklı noktada bahçe temizliği sırasında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan 4 hektarlık ormanlık alanın etkilendiği yangında yangına sebep olduğu tespit edilen 2 kardeş M.P. ile M.P.'ye 4 milyon 600 bin TL para cezası kesildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "Yangınlarda failler belli olduktan sonra devletin zararı ilgililerden önce rızaen tahsil yoluna gidiliyor. Bu manada Umurbey'deki yangındaki devletin 4 milyon 600 bin lira civarında bir zararı vardı. İlgililerden tahsil yoluna gidilecektir" dedi.