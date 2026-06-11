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Bursa merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 40 tutuklama

Bursa merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 40 tutuklama
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Bursa'nın Orhangazi ilçesi merkezli olarak 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 kişi tutuklandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesi merkezli olarak 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 40'a yükseldi.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Orhangazi, Yalova, İstanbul ve Ağrı'da belirlenen 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 23'ü dün adliyeye sevk edilirken, 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 29 şüpheli ise bugün geniş güvenlik önlemleri altında Orhangazi Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 23'ü uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 40'a yükseldi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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