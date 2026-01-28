Uyuşturucu tacirinden şoke eden yöntem: Maddeleri trafik tabelalarına bıraktı

Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen bir şahıs suçüstü yakalandı. Şüphelinin, maddeleri trafik tabelalarına belirli aralıklarla bıraktığı belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan motosikletiyle yola çıkan C.D. (42), kara yolu güzergahı üzerinde bulunan trafik tabelalarına belirli aralıklarla uyuşturucu madde bıraktı. Şüphelinin, maddeleri bıraktığı noktaları iletişim kurduğu kişilere fotoğraf göndererek bildirdiği belirlendi. Yapılan takip ve operasyon sonucu ekipler tarafından yakalanan C.D., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BURSA