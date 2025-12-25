Kamyonet ters yönden gelen otomobile çarptı

Orhangazi'de meydana gelen kazada kamyonetle çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Yeniköy yolu girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ters şeritten ilerlediği ileri sürülen Mehmet C. (49) idaresindeki 16 BLS 313 plakalı otomobile karşı yönden gelen Onur U. (40) idaresindeki 15 AAV 996 plakalı kamyonet çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılıp ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA