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Orhangazi'deki kazada ağır yaralanmıştı, hayat mücadelesi 5 gün sürdü

Orhangazi'deki kazada ağır yaralanmıştı, hayat mücadelesi 5 gün sürdü
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde göl sahil yolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 31 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mehmet Koparan, tedavi gördüğü hastanede 5 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde göl sahil yolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 31 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mehmet Koparan, tedavi gördüğü hastanede 5 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

Kaza, 31 Mayıs günü Orhangazi - Gölyaka yolu göl sahil yolunda saat 12.45 sıralarında meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre, Mehmet Koparan'ın kullandığı motosiklet, aynı yönde giderken piknik alanına girmek için manevra yapan hafif ticari araca çarpmış, çarpmanın etkisiyle sahil kısmındaki ağaçların içine savrularak ağır yaralanmıştı.

İlçeye bağlı Sölöz Mahallesi'nde yaşadığı öğrenilen genç sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Hastanede 5 gündür yaşam mücadelesi veren Mehmet Koparan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Genç adamın ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerini ve Sölöz Mahallesini yasa boğdu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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