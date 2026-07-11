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Orhangazi'de feci kaza

Orhangazi'de feci kaza
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Orhangazi'de gece vardiyasından dönen motosiklet sürücüsü, yan yola dönen ticari taksiye çarptı. Ağır yaralanan sürücü hastanede yoğun bakıma alındı.

Orhangazi'de Göl yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında çalıştığı fabrikada mesaiden çıktıktan sonra motosikleti ile evine dönmek isteyen şahıs, Örnekköy kavşağında yan yola giriş yapmak isteyen bir otomobile çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, akşam saat 24.00 sıralarında Orhangazi'de Göl Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı fabrikada gece vardiyasını tamamlayan İbrahim Şahin (37), 16 BOT 641 plakalı motosikleti ile eve dönmek için yola çıktı. Örnekköy kavşağında karşı yönden gelip yan yola dönüş yapmak isteyen M.D. (46) idaresindeki 16 T 4736 plakalı ticari taksiye çarpan İbrahim Şahin'in kullandığı motosiklet savruldu.

Kazada metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü İbrahim Şahin ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevkedildi. ilk müdahalesi burada yapılan Şahin, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması teşhisi konan genç adam daha sonra Şehir Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Arkadaşları hastaneye akın etti

Kazayı haber alan İbrahim Şahin'in ailesi ile fabrikadaki mesai arkadaşları hastaneye akın etti. Kaza sonrasında ticari taksi sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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