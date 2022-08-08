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Ordu haberi... Ordu'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor

Ordu haberi... Ordu'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor

Edinilen Ordu haberine göre Ordu'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu Gürgentepe ve Ulubey ilçelerinde çok miktarda uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir bitkisi ele geçirildi.

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Ordu'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu Gürgentepe ve Ulubey ilçelerinde çok miktarda uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonunda Gürgentepe ilçesinde 83 kök, Ulubey ilçesinde ise 19 kök kenevir, 175 gram kubar esrar ve 13 gram kenevir tohumu elde edildi.

Bu çalışmalarda gözaltına alınan 2 kişi adli makamlara sevk edildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gürgentepe Kenevir Ordu 3. Sayfa Haberler

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