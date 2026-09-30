Ordu Gülyalı'da 3 bin 64 sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

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Ordu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Gülyalı ilçesinde durdurulan bir otomobilde ve araçta bulunan S.B. (23) ile F.E. (19) isimli şahısların üzerinde arama yapıldı. Arama sonucu 3 bin 64 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Haklarında 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan işlem yapılan 2 şüpheli gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı