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Ordu'da ziynet eşyası ve 40 bin lira çalan 2 şüpheli tutuklandı

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Ordu'da ziynet eşyası ve 40 bin lira çalan 2 şüpheli tutuklandı
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Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir ikametten 3 cumhuriyet altını, 7 çeyrek altın, 5 altın bilezik ve 40 bin lira çalındı. JASAT'ın araştırmasında yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Ordu'da bir ikametten ziynet eşyaları ile nakit para çalan 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Altınordu'ya bağlı Ortaköy Mahallesi'nde bir ikametten 3 cumhuriyet altını, 7 çeyrek altın, 5 altın bilezik ve 40 bin liranın çalınmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) harekete geçti. Ekiplerce yürütülen kapsamlı araştırmada, olayın şüphelilerinin M.Ş. (30) ve H.K. (29) olduğu belirlendi. Şüphelilerin çaldıkları ziynet eşyalarını Giresun'da faaliyet gösteren kuyumculara sattıkları tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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