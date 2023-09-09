Ordu'da yaşlı kadının yaralandığı tartışmada 3 şüpheli gözaltına alındı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde yaşlı bir kadının yaralandığı tartışmada, 3 şüpheli gözaltına alındı. Tartışma, fındık alışverişi sırasında çıktı ve şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, şüphelileri yakın bir mahallede gözaltına aldı.