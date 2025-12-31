Haberler

Ordu'da aranması bulunan 27 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Ordu'da polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda aranması bulunan 27 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 47 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 27 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
