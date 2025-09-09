Haberler

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama, 27 Şüpheliye İşlem

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama, 27 Şüpheliye İşlem
Güncelleme:
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı, 27 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda toplamda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 1 gram kokain, 14 gram metamfetamin, 18 gram sentetik kannabinoid ve 52 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği adli mercilere tutuklandı, toplam 27 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - ORDU

