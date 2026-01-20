Ordu merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ordu merkezli 2 ilde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Ünye ve Fatsa İlçe Jandarma Komutanlıkları koordinesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin, Ünye ilçesinde M.C.K. (29), H.T. (46) ve S.S.K. (23) isimli şahısların üzerinde ve aracında yaptıkları aramalarda toplamda 756 adet sentetik ecza, 1 gram metamfetamin, 1 gram bonzai ham maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca fişeği, 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ordu ilinde ikamet eden yabancı uyruklu M.A. (37) ve Samsun ilinde ikamet eden M.D. (46) ile M.C. (30) isimli şahıslara ait 4 ikamet, 2 araç ve 1 iş yerinde yapılan eş zamanlı aramalarda ise 4 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 48 adet sentetik ecza, 1 gram kokain, 4 gram kenevir tohumu, 1 adet likit esrar içerikli elektronik sigara, 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 22 bin 200 TL, 1 adet altın bilezik, 1 çift altın küpe, 1 adet ruhsatsız tabanca ve fişeği, 1 adet hassas terazi ile 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından gözaltına alınan toplamda 6 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.D. tutuklanırken, M.C.K., H.T. M.A., ve M.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.S.K. isimli şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ORDU