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Ordu'da Trafik Kazasında Tofaş Şahin Hurdaya Döndü

Ordu'da Trafik Kazasında Tofaş Şahin Hurdaya Döndü
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Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir Tofaş Şahin otomobil, park halindeki bir araca çarparak büyük hasar aldı. Kazada Tofaş'ın sürücüsü ve yolcuları yaralanırken, diğer araçtakiler kazayı yara almadan atlattı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Tofaş Şahin hurdaya döndü.

Kaza, saat 02.00 sıralarında ilçeye bağlı Mustafakemalpaşa Mahallesi otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ö.'nün (22) kullandığı 52 EH 870 plakalı Fiat Tofaş Şahin otomobil, park halinde bulunan bir araca arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle Tofaş Şahin büyük hasar aldı, park halindeki araç ise yan yattı. Kazanın etkisiyle Tofaş sürücüsü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan O.C.O. (22), K.T. (22) ve O.S. (22) yaralandı. Diğer araçta bulunan S.K. (23) ve S.O. (28) isimli 2 kişi ise yara almadan kurtuldu. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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