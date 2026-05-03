Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Meşebükü Mahallesi, Fatsa-Aybastı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emircan E. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Fatsa istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Araç, Ahmet Ç.'nin kullandığı başka bir otomobile çarptı. Kazada sürücü Ahmet Ç. ve bu araçta bulunan Ramazan Metehan Ç. ve Sultan U. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı