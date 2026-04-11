Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde kamyonet ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin çatallı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akan Karakaya'nın kullandığı 52 ADY 288 plakalı ticari araç ile Aydın Kılıç yönetimindeki 52 ACY 020 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazanın etkisiyle sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı