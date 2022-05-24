Ordu'da kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

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Ordu'da kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA - 3. Sayfa
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Ordu'da kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kumru-Korgan kara yolu Bahçeler Mahallesi mevkisinde, Bedir Şahan Aşık idaresindeki 06 SN 9067 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Metin Kocabıyık'ın kullandığı 52 BR 247 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile aynı araçtaki Nurten Aşık olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan kamyonet şoförü ile Ahmet Kocabıyık, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Hayati Akçay - 3. Sayfa

Kamyonet, Tragger, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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