Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
AYBASTI, ORDU (İHA) - Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Çatalpınar ilçesi Davutoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sıddık Çay yönetimindeki 52 ES 344 plakalı otomobil Fatsa- Aybastı karayolunda direksiyon kontrolünü kaybederek yol kenarındaki betona çarptı. Kaza sonucu araçta bulunan Cemal Çay olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Sıddık Çay, Uğur Çay, Elmas Çay ve Nesiye Erkoç yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile soruşturma başlatıldı. - ORDU
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa