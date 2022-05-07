Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AYBASTI, ORDU (İHA) - Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çatalpınar ilçesi Davutoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sıddık Çay yönetimindeki 52 ES 344 plakalı otomobil Fatsa- Aybastı karayolunda direksiyon kontrolünü kaybederek yol kenarındaki betona çarptı. Kaza sonucu araçta bulunan Cemal Çay olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Sıddık Çay, Uğur Çay, Elmas Çay ve Nesiye Erkoç yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile soruşturma başlatıldı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aybastı, Ordu, Kaza, Çay, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title