Haberler

Ordu'da polis ekiplerinden trafik denetimleri

Ordu'da polis ekiplerinden trafik denetimleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünye ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde, emniyet kemeri takmayan ve ehliyetsiz araç kullanan sürücülere toplamda 59 bin 381 lira para cezası uygulandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ilçenin Bayramca Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde oluşturulan uygulama noktasında sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yaklaşık bir saat süren denetimlerde ekipler, araçları durdurarak sürücü belgesi kontrolü ve emniyet kemeri kontrolü yaptı. Yapılan incelemelerde 20 sürücüye emniyet kemeri takmadığı için, 2 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve 1 sürücüye ise aracının muayenesi olmadığı gerekçesiyle toplamda 59 bin 381 lira para cezası kesildi.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Adı Galatasaray ile de anılıyordu! Real Madrid'den Rudiger kararı

Adı Galatasaray ile de anılan Rudiger için karar verildi
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi
Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi

Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var