Haberler

Ordu'da bir haftada 18 binden fazla araç ve sürücüsü denetlendi

Ordu'da bir haftada 18 binden fazla araç ve sürücüsü denetlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da polis ekipleri, son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 18 bin 593 araç ve sürücüsünü kontrol ederek, 3 bin 691 sürücüye çeşitli ihlallerden ceza uyguladı. Denetimlerde 26 yaralanmalı kaza meydana geldi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde, son bir haftada 18 bin 593 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 26 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 35 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 65 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 56 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 44 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 180 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 587 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 119 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 328 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 94 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 1 araç sürücüsüne drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 18 bin 593 araç kontrol edildi, 3 bin 691 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 46 araç trafikten men edildi ve 65 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira zam oranı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı
Mersin'deki kazada kahreden detay! Ölenlerin kimlikleri belli oldu

3 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kimlikleri belli oldu
Gözaltına alınan Barış Murat Yağcı hakkında karar verildi

Gözaltına alınan ünlü oyuncu hakkında karar verildi