Ordu'da bir haftada yaklaşık 17 bin araç ve sürücüsü denetlendi

Güncelleme:
Ordu'da polis ekipleri son bir haftada gerçekleştirdikleri denetimlerde 16 bin 751 araç ve sürücüsünü kontrol etti. 59 yaralanmalı ve 1 ölümlü trafik kazasının kaydedildiği denetimlerde, birçok sürücüye alkollü araç kullanmaktan, hız ihlalinden ve emniyet kemeri takmamaktan ceza kesildi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 16 bin 751 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 59 yaralanmalı ve 1 ölümlü trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 73 kişinin yaralandığı, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 67 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 77 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 46 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 82 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 453 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 121 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 286 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 89 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 1 araç sürücüsüne drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 16 bin 751 araç kontrol edildi, 2 bin 917 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 37 araç trafikten men edildi ve 67 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU




