Ordu'da Trafik Denetimleri: 14 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 14 bin 677 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 68 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 85 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 51 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 70 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 39 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 91 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 624 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 59 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 277 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 164 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 1 araç sürücüsüne drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 14 bin 677 araç kontrol edildi, 3 bin 237 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 35 araç trafikten men edildi ve 51 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ORDU