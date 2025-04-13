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Ordu'da Tehlikeli Motosiklet Sürüşüne 8 Bin TL Ceza

Ordu'da Tehlikeli Motosiklet Sürüşüne 8 Bin TL Ceza
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Ordu'da motosikleti ile tehlikeli hareketler yapan sürücüye toplamda 8 bin 306 TL para cezası uygulandı ve ehliyeti 2 ay süreyle geri alındı. Adli işlem de başlatıldı.

Ordu'da, motosikleti ile trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüye çeşitli maddelerden toplamda 8 bin 306 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayınlanan ve Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir sürücünün 05 AEF 012 plakalı motosikleti ile tehlikeli hareketler yaptığı anların yer aldığı görüntülere ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu motosiklet sürücüsü H.B.K.'ye 6 maddeden toplamda 8 bin 306 TL idaresi para cezası uygulandı. Motosiklet sürücüsünün ehliyeti ise 2 ay süreyle geçici olarak geri alındı.

Sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı. - ORDU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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