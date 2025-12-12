Ordu'da tankerin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde tankerin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, Topçam Mahallesi'nde saat 14.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ö.'nün kullandığı 60 EK 750 plakalı tanker, Topçam yol ayrımı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nusret Birlikbaş'a (65) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Nusret Birlikbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi Mesudiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Hasan Ö. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU