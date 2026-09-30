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Ordu'da son bir haftada aranması bulunan 37 şüpheli yakalandı, 14'ü tutuklandı

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Ordu'da polis ekiplerinin son bir haftada yürüttüğü çalışmalarda, aranması bulunan 37 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi; ayrıca 124 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı.

Ordu'da polis ekiplerince son yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aranması bulunan ve yakalanan 37 şüpheli şahıstan 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 124 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 37 şüpheli şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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