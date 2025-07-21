Ordu'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Soner Şanlı, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 1 kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin Şarkiye Mahallesi Şükrü Efendi Sokak'ta bir eğlence mekanında dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence kulübü işletmecisi O.A. ile müşteri Soner Şanlı (30) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine O.A., tabanca ile Soner Şanlı'ya ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Şanlı, ağır yaralı olarak Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli O.A. ise Giresun'da olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Soner Şanlı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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