Ordu'da Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimleri sıkılaştırıldı

Ramazan bayramı öncesi trafik kazalarını önlemek amacıyla Ordu'da polis ekipleri tarafından denetimler sıkılaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan bayramı öncesi denetimleri arttırdı. Ekipler, trafik kazalarının önüne geçmek, can ve mal güvenliğini sağlanması adına il genelinde çeşitli noktalarda çalışmalar yürütüyor. Altınordu ilçesi eski otogar mevkiinde sürücülere yönelik yapılan denetimlerde, ehliyet, ruhsat ve trafik sigortası kontrolleri gerçekleştirildi. Ayrıca, araçlarda emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımı da denetlendi.

Denetimlerde kurallara uyan sürücülere teşekkür edilirken, kural ihlali yapan sürücülere ise para cezası uygulandı. Polis ekipleri, bayram boyunca trafik denetimlerini sürdüreceklerini belirterek, sürücüleri kurallara uymaya davet etti. - ORDU