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Fatsa'da Otomobil Duvara Çarptı: 2 Yaralı

Fatsa'da Otomobil Duvara Çarptı: 2 Yaralı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü ve bir yolcu hafif yaralanırken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Meşebükü Mahallesi Aybastı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlhami D. (36) yönetimindeki 52 ADA 874 plakalı otomobil, Fatsa istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan araç, yolun sağında bulunan bahçe duvarına çarptı.

Kazada sürücü İlhami D. (36), araçta yolcu olarak bulunan Şayet B. (36) hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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