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Ordu'da Organize Suç Örgütüne Operasyon: 2 Tutuklama

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Ordu'da polis ekipleri tarafından organize suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, organize suç örgütünün faaliyetlerine ve deşifresine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında E.N.K. (21) ve F.K. (28) isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilere yönelik yapılan aramada 3 adet GPS takip cihazı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından organize suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, organize suç örgütünün faaliyetlerine ve deşifresine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında E.N.K. (21) ve F.K. (28) isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilere yönelik yapılan aramada 3 adet GPS takip cihazı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Ordu 3.Sayfa Güncel Haberler

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