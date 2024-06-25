Ordu'da Organize Suç Örgütüne Operasyon: 2 Tutuklama

Ordu'da polis ekipleri tarafından organize suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, organize suç örgütünün faaliyetlerine ve deşifresine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında E.N.K. (21) ve F.K. (28) isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilere yönelik yapılan aramada 3 adet GPS takip cihazı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. - ORDU