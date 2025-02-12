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Ordu'da Okul Servisleri İçin Güvenlik Denetimleri Devam Ediyor

Ordu'da Okul Servisleri İçin Güvenlik Denetimleri Devam Ediyor
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Ordu'nun Korgan ilçesinde, Jandarma ve polis ekiplerinin işbirliğiyle okul servis araçlarına yönelik denetimler sürüyor. 2024-2025 eğitim yılı boyunca öğrencilerin güvenliği için yapılan denetimlerde, trafik kurallarına uyulması sağlanıyor.

Ordu'nun Korgan ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından okul servislerine yönelik denetimler devam ediyor.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılı içerisinde öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşabilmeleri amacıyla okul servis araçları denetimleri devam ediyor. Jandarma ve polis kipleri işbirliğinde yürütülen denetimlerde, öğrencilerin sağlık, huzur ve güven ortamında taşınması hedefleniyor.

Denetimler sırasında okul servis araçlarının trafik kurallarına uygunluğu kontrol edilirken, taşıma işi süresince alınması gereken tedbirler hakkında da bilgilendirme yapılıyor. Trafik kuralları hatırlatılarak, öğrencilerin ve şoförlerin güvenliği en üst düzeye çıkarılmaya çalışılıyor.

Yetkililer, kurallara uygun davranan öğrencilere ve okul servis aracı şoförlerine teşekkür ederek, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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