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Ordu'da Öğrenci Servisi ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 10 Yaralı

Ordu'da Öğrenci Servisi ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 10 Yaralı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen kazada öğrenci servisi ile hafif ticari bir araç çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Ayazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ş. yönetimindeki 52 S 3074 plakalı öğrenci servisi henüz şoförü belli olmayan hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada servis şoförü ile birlikte araçta bulunan öğrenciler Yusuf Asaf Cesur, Azranur Berek, Eyüp Ensar Sevuk, Ecrin Asel Güven, Elif Ahsen Güven, Berat Argın, Merve Şirin, Ebrar Güngör ve Müberra Nur Muma yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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