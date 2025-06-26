Ordu'da Kayıp İki Yaşlı Vatandaşın Cansız Bedeni Bulundu

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kayıp olarak aranan 2 yaşlı vatandaşın, yuvarlanan kamyonetin içerisinde cansız bedenleri bulundu.

Olay, ilçede bulunan Çambaşı Yaylası Kaleboynu mevkisinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonetleri ile gezmek için yaylaya giden Cevat Günkaya (76) ile Dursun Ali Çelebi'den (79) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da katıldığı arama çalışmalarının ardından 52 FF 572 plakalı kamyonet, yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlanmış halde bulundu. Kamyonetin bulunduğu bölgeye inen ekipler, araç içerisinde bulunan sürücü Cevat Günkaya ile Dursun Ali Çelebi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şahısların cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU