Ordu'da Kayıp İki Yaşlı Vatandaşın Cansız Bedeni Bulundu

Ordu'da Kayıp İki Yaşlı Vatandaşın Cansız Bedeni Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kaybolan 76 ve 79 yaşındaki iki vatandaşın cesetleri, yuvarlanan kamyonetin içinde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kayıp olarak aranan 2 yaşlı vatandaşın, yuvarlanan kamyonetin içerisinde cansız bedenleri bulundu.

Olay, ilçede bulunan Çambaşı Yaylası Kaleboynu mevkisinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonetleri ile gezmek için yaylaya giden Cevat Günkaya (76) ile Dursun Ali Çelebi'den (79) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da katıldığı arama çalışmalarının ardından 52 FF 572 plakalı kamyonet, yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlanmış halde bulundu. Kamyonetin bulunduğu bölgeye inen ekipler, araç içerisinde bulunan sürücü Cevat Günkaya ile Dursun Ali Çelebi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şahısların cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz! Çantayla önlem aldı

Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 yaşındaki Oya, eski nişanlısı tarafından karnındaki bebeğiyle öldürüldü

İstismara uğrayıp hamile kalınca eski nişanlısı tarafından katledildi
Yeni düzenleme ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo
Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı

Türkiye onu yakından tanıyor! İHA, tarlaya acil iniş yaptı
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak! Termometrelerde sert düşüş

Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak
Haluk Levent'e sahnede para atılınca olanlar oldu: Gelecek yıl Ulus pavyonundayım

Haluk Levent'e sahnede para atılınca olanlar oldu
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
Araçlara ÖTV düzenlemesi teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Düzenleme Meclis'ten geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.