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Ordu'da Kaybolan Kadın için Geniş Çaplı Arama Başlatıldı

Ordu'da Kaybolan Kadın için Geniş Çaplı Arama Başlatıldı
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Çatalpınar ilçesinde kaybolan 37 yaşındaki Pınar A. için jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinden oluşan geniş bir arama kurtarma çalışması sürüyor. Kadının cep telefonu Bolaman Irmağı'ndaki bir köprüde bulundu.

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde kaybolan kadın için bölgede geniş çaplı arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalpınar ilçesinde yaşayan Pınar A. (37) eve dönmeyince yakınları dün akşam saatlerinde ihbarda bulundu. Bunun üzerine kadına ait cep telefonu sinyal takibinde son sinyalin ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi'nden geldiği tespit edildi. Aile yakınları, Gürgentepe ilçesine bağlı Işıktepe Mahallesi'nde bulunan ve yaz ayında kullandıkları evlerinin çevrelerinde de arama gerçekleştirdi ancak Pınar A.'ya ulaşılamadı.

Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalarda kadının cep telefonu, Bolaman Irmağı üzerinde bulunan demir bir köprüde bulundu.

Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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