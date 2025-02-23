Ordu'da Kaybolan Kadın için Geniş Çaplı Arama Başlatıldı

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde kaybolan kadın için bölgede geniş çaplı arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalpınar ilçesinde yaşayan Pınar A. (37) eve dönmeyince yakınları dün akşam saatlerinde ihbarda bulundu. Bunun üzerine kadına ait cep telefonu sinyal takibinde son sinyalin ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi'nden geldiği tespit edildi. Aile yakınları, Gürgentepe ilçesine bağlı Işıktepe Mahallesi'nde bulunan ve yaz ayında kullandıkları evlerinin çevrelerinde de arama gerçekleştirdi ancak Pınar A.'ya ulaşılamadı.

Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalarda kadının cep telefonu, Bolaman Irmağı üzerinde bulunan demir bir köprüde bulundu.

Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor. - ORDU