Ordu'da kafe eklentisinde yangın
Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir kafenin eklenti bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Ordu'da bir kafenin eklentisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Perşembe ilçesinde bulunan bir kafenin eklenti bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafenin yan tarafında bulunan yapıdan alevlerin yükseldiğini fark eden işletme sahipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yangın büyümeden söndürülerek kontrol altına alındı.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - ORDU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı