Ordu'da kafe eklentisinde yangın

Ordu'da bir kafenin eklentisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Perşembe ilçesinde bulunan bir kafenin eklenti bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafenin yan tarafında bulunan yapıdan alevlerin yükseldiğini fark eden işletme sahipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yangın büyümeden söndürülerek kontrol altına alındı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı