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Ordu'da ırmağa düşen şahıs hayatını kaybetti

Ordu'da ırmağa düşen şahıs hayatını kaybetti
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde ırmağa düşerek ağır yaralanan Barış Peker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde ırmağa düşerek ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas'tan eşinin memleketi Ordu'ya gelen Barış Peker (50), 10 yaşındaki kızıyla birlikte ırmak kenarına gitti. Bu sırada dengesini kaybederek suya düşen Peker'i gören kızı, bölgedeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Peker, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile ağır yaralı olarak şehirdeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Barış Peker, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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